Yenişehir Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.