Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 00:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Manisa'da 17 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Soma ilçesinde 17 şahsa ait 17 ev ve 1 iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 28 adet sentetik ecza, 25 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 2 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürülürken işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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