Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Rusya uyruklu A.A. idaresindeki tır, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi'nde işçi taşıyan A.D. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki işçiler S.İ., H.S., E.A. ve İ.K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan minibüs sürücüsü A.D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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