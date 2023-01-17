Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı
Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın kadın şube müdürü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kentte özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan A.P.Ü'yü zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P.Ü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Eskişehir Kaçakçılık
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