Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 01:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Jiyan bebeğin durumu iyi gidiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 gün önce ambulans uçakla Mardin'den Ankara'ya getirilen 50 günlük Jiyan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.
Bakan Fahrettin Koca, Jiyan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi" dedi.
Koca, "Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek" ifadesini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Ambulans
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