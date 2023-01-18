Bakan Fahrettin Koca, Jiyan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi" dedi.

Koca, "Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek" ifadesini kullandı.