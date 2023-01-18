Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 08:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da hafif ticari araç iş yerine daldı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da hafif ticari aracın kurye motosikleti ile bir iş yerinin vitrinine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi'nde, M.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce bir iş yerinin önündeki kurye motosikletine ardından iş yerinin vitrinine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hasar meydana gelen iş yerinin 2 hafta önce hizmete açıldığı öğrenildi.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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