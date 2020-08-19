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Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Durağan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Köseli köyünde koronavirüs vakalarının tespit edildiği bildirildi.
Yaşanan gelişme üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, giriş çıkışlara izin verilmediği, sağlık taramasının yapılacağı kaydedildi.
Etiketler: sinop koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:06
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