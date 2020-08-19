Tekirdağ'da Kaşıkçı Mahallesi’nde Ahmet Çiçekdağ’a ait demir profilden yapılan kuruluk altında istiflenmiş yaklaşık 5 bin balya saman bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Kaşıkçılı çiftçiler ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık 5 bin balya samanın kullanılamaz hale geldiğini anlatan Kaşıkçı Mahallesi Muhtarı Zafer Tunç, yangının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Öte yandan 150 bin lira civarında maddi zarar oluştuğu belirtildi.