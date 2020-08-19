Haber Giriş: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 5 bin balya saman yandı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yaklaşık 5 bin balya saman alev alev yandı.
Tekirdağ'da Kaşıkçı Mahallesi’nde Ahmet Çiçekdağ’a ait demir profilden yapılan kuruluk altında istiflenmiş yaklaşık 5 bin balya saman bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Kaşıkçılı çiftçiler ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaklaşık 5 bin balya samanın kullanılamaz hale geldiğini anlatan Kaşıkçı Mahallesi Muhtarı Zafer Tunç, yangının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.
Öte yandan 150 bin lira civarında maddi zarar oluştuğu belirtildi.
Etiketler: Tekirdağ Süleymanpaşa yangınSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 08:30
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