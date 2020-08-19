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Ceyhan'da tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Müslüm Ş'nin kullandığı 63 L 0095 plakalı tır, D-400 kara yolu Esentepe Mahallesi civarında, Ayşenur Altınışık yönetimindeki 01 UY 481 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Münire Altınışık hayatını kaybetti, sürücü ve Sultan Altınışık ağır yaralandı.
Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Sultan Altınışık, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Tırın sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: adana ceyhan kazaSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 05:01
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