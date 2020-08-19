Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da Hamamköy köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Hisarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hamamköy köyünde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı anlatılan açıklamada, şunlar belirtildi:
"Hamamköy köyünde COVID-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."
[Fotoğraf: AA]
Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü de COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.
Etiketler: kütahya köy karantina hamam köyü koronavirüsSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 02:58
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