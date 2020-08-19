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Aydın'da otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı özel harekat polisi yaşamını yitirdi.
Aydın istikametinden Denizli'ye doğru seyir halinde olan Rıza Murat Y. idaresindeki otomobil, Savcıllı-Kızıldere mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Mehmet Deniz'e çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Rıza Murat Y'yi gözaltına aldı.
Deniz'in, Mardin Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi olduğu ve izin alarak memleketi Buharkent'e geldiği öğrenildi.
Etiketler: özel harekat polisi aydın buharkentSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 02:06
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