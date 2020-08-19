Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Konya'da koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde COVID-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.
Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum" sözlerine yer vermişti.
Değerli Hemşehrilerim! Boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum.— Halit OFLAZ (@HalitOflaz) August 3, 2020