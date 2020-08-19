Alanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel idaresindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 30 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sandıklı, Sinanpaşa ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan yolculardan Barış Kaloğlu, bir sarsıntı ile uyandıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kazanın otobüsteki yolcuların büyük kısmının uyuduğu sırada yaşandığını anlatan Kaloğlu, "Otobüs sağa sola savruluyordu. Devrilecek korkusu ile bir yerlere tutunduk. Herkes yere düştü. Önümde oturan kadınlar vardı, onlara müdahale etmeye çalıştık. Alanya'dan Bursa'ya gidiyorduk. Her şey bir anda oldu, çok şükür can kaybı yaşanmadan atlattık" dedi.