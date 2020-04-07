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Sinop'ta 3 köye koronavirüs karantinası
Sinop'un Durağan ilçesinde bulunan Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köyleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte daha önce üç farklı ilçede 7 köyde karantina başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina başlatıldığı vurgulanarak söz konusu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı duyuruldu.
Etiketler: sinop koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 07:08
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