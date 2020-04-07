Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da mobilya fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı mobilya fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından söndürüldü, fabrikada maddi hasar oluştu.
Esenyurt Osmangazi Mahallesinde bulunan mobilya fabrikasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Fabrikadaki yangın ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul esenyurt mobilya fabrikasıSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 04:48
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