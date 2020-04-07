Esenyurt Osmangazi Mahallesinde bulunan mobilya fabrikasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Fabrikadaki yangın ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.