Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı, ceza kesildi.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, derneğe operasyon düzenledi.
Operasyonda, içerideki 14 kişiye "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranış" suçundan adli işlem yapılırken Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek suçundan toplam 44 bin 100 lira para cezası kesildi.
Etiketler: kumar koronavirüs Kırıkkale covid-19 cezaSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 04:18
Son Haberler
- 04:27
- 03:33
- 03:24
- 02:29
- 02:20
Sıradaki Haber
Balıkesir'de kaçak üretilen 9 bin 850 maskeye el kondu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz