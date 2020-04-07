Ankara Valisi Şahin, koronavirüs tedbirlerini yerinde inceledi
Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koranavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, şehrin girişinde görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti, denetimleri yerinde inceledi.
Ankara-İstanbul otoyolu Akıncı Gişeleri mevkiindeki kontrol noktasına giden Ankara Valisi Şahin, kente kara yoluyla yapılan giriş ve çıkışlarda alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.
Vali Şahin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehrin sağlığını korumak adına ciddi önlemler alındığını belirterek, bu konuda büyük fedakarlık gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Kara yolunda ağırlıklı olarak ihtiyaç malzemesi taşıyan araçların bulunduğu bilgisini paylaşan Şahin, "Mevcut kara yolunu kullanan araçlar, çoğunlukla temel ihtiyaç maddesi, medikal malzeme ve ticari emtia taşıyan araçlardan oluşuyor." dedi.
Vatandaşlara maske dağıttı
Alınan önlemler sayesinde trafik yoğunluğunda düşüş olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Ankara'da trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düşmüş durumda, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat yasağı kapsamında yasak öncesi ve sonrasına baktığımızda trafik yoğunluğunda yüzde 40'lık bir azalış var. Vatandaşlarımız bu sürece büyük bir dikkat ve uyum sağlamaya çalışıyor. Ancak daha fazla evde kalmamız, sosyal izolasyona dikkat etmemiz ve mümkün mertebe temastan uzak kalmamız şart."
Şahin, denetime giren araçların sürücülerinin seyahat belgelerini kontrol edip, maskesi olmayan vatandaşlara da maske verdi.
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