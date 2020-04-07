Haber Giriş: Kaynak: İHA
Seyir halindeki araçtan alevler yükseldi
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde seyir halindeki araç, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Lapseki’den Çanakkale istikametine seyreden bir araç aniden alev alarak yanmaya başladı.
Alevlerin sardığı araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobilin LPG’li olduğu belirtildi.
Etiketler: çanakkale araç yangını yangın LPGSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 04:34
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