İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise trafik polisleri tarafından geri çevrilirken denetimler devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

TEM Otoyolu Şekerpınar mevki ve Tuzla D-100 Karayolu'ndaki denetimlere sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de eşlik ediyor.

Denetim noktalarında sürücülerin ateşleri ölçülüp seyahat izin belgelerine bakılırken seyahat belgesi olamayanlar izin verilmiyor.

[Fotoğraf: İHA]

İzinleri olmayan tır ve kamyon sürücülerine de ceza kesiliyor.