Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'un giriş çıkışlarında koronavirüs denetimleri sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul'a giriş-çıkışların durdurulmasının ardından ekiplerin denetimleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise trafik polisleri tarafından geri çevrilirken denetimler devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
TEM Otoyolu Şekerpınar mevki ve Tuzla D-100 Karayolu'ndaki denetimlere sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de eşlik ediyor.
Denetim noktalarında sürücülerin ateşleri ölçülüp seyahat izin belgelerine bakılırken seyahat belgesi olamayanlar izin verilmiyor.
[Fotoğraf: İHA]
İzinleri olmayan tır ve kamyon sürücülerine de ceza kesiliyor.
Etiketler: İstanbul koronavirüs koronavirüs denetimleri polisSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 05:10
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