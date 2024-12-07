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Türkiye
AA 07.12.2024 13:24

Sınırda ele geçirilen 3 maymun yavrusu korumaya alındı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla bir kamyonetin kasasında sokulmak istenirken ele geçirilen 3 maymun yavrusu, Şanlıurfa'da korumaya alındı.

Sınırda ele geçirilen 3 maymun yavrusu korumaya alındı

Habur Gümrük Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan kamyonette gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada, özel bölmeye gizlenmiş 3 makak maymunu yavrusu tespit edildi.

Şırnak'taki durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa'da hizmet veren Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirilmesi üzerine maymun yavruları, Şanlıurfa'ya nakledildi.

İki aylık olduğu belirlenen maymun yavruları, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek bakıma ve korumaya alındı.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Özbay, AA muhabirine, Irak'tan getirilen maymunların kaçak yollarla gece yurda sokulmak istendiğini söyledi.

"Onlara çok iyi bakıyoruz"

Sağlıklarını tehlikeye atmamak için maymunların geceden merkeze getirildiğini belirten Özbay, şunları kaydetti:

"Şu an sağlık durumları iyi. Kaçırılırken kafeste kalmalarından dolayı ufak tefek yaraları var. Onların pansumanları ve gerekli bakımları yapılıyor. Tedavileri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne nakillerini sağlayacağız. Şu an için onlara çok iyi bakıyoruz. Muz, elma, armut ve diğer meyvelerle elimizle besliyoruz. Elimizden geldiğince korkmalarının önüne geçip şefkatle bakmaya çalışıyoruz.

Bunlar genelde yurt dışından getiriliyor, birçok kaçak üretme çiftliği oluyor. Özellikle Irak ve benzer ülkelerde ve oradaki üretme çiftliklerinden ülkemize kaçak yollarla getirilmeye çalışılıyor bu hayvanlar. Biz hayvanlarının doğada olması gerektiğini savunuyoruz. Hayvanlar bu şekilde annesiz kalıyor. Mesela küçücük yavru maymunlar korku içerisinde kalıyor. O yüzden hayvan kaçakçılığının önüne geçmek için fark ettiğinizde lütfen bize haber verin."

Öte yandan, kamyonetin sürücüsü M.Ö'ye 41 bin 817 lira idari ceza verildi.

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