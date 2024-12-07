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Türkiye
AA 07.12.2024 12:16

Diyarbakır'da sis ulaşımı aksattı

Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte ilerlerken, bazı uçak seferleri yapılamadı.

Diyarbakır'da sis ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]

Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Sabah karşılıklı yapılması planlanan İstanbul-Diyarbakır ve Ankara-İstanbul uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Diyarbakır'da sis ulaşımı aksattı

Yetkililer, öğlenden sonra gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferlerinde de gecikme yaşanacağını belirtti.

Diyarbakır 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sisin öğle saatlerinde azalmasının, akşam yeniden etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

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