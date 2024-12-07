Batı Akdeniz için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Akdeniz’in doğusunda (Antalya-Anamur) rüzgarın, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca, Antalya'nın batı kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.