Puslu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 07.12.2024 10:57

Batı Akdeniz için fırtına ve sağanak uyarısı

Batı Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak, doğusunda fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz için fırtına ve sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Akdeniz’in doğusunda (Antalya-Anamur) rüzgarın, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Ayrıca, Antalya'nın batı kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Antalya Fırtına Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Bitlis'te 23 araç birbirine girdi: 31 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Güney Kore'de iktidar partisi, Devlet Başkanı'nın azli için yapılacak oylamayı boykot etti
11:46
AK Parti, 2025 yılı bütçesinin Genel Kurul sürecine hazır
11:40
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti
11:38
TBMM'den asgari ücretin bölgelere göre belirlenmesini istediler
11:58
Depremzede şehirler turizmde de eski günlerini hedefliyor
11:21
Almanya, 6 sektörün ihracatında ilk sırada yer aldı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 10 kişi hayatı kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 10 kişi hayatı kaybetti
FOTO FOKUS
Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi
Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ