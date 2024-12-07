İstanbul'da bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Açıklamada, yaralı şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı. Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

"Deprem gibiydi, patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık"

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, "Deprem gibiydi, herhalde o patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık. 9. katta oturuyoruz, binanın hali hiç hoş değil, eşyalar dağılmış vaziyette, sanki giriş katı yok gibi ama kolon ve perdelerde de bir şey gözükmüyor." diye konuştu.

Bloklarda toplamda 84 daire olduğunu anlatan Baş, "Bomba patlamış veya 99'daki depremde o yıkılma anındaki sesler gibiydi." dedi.

Köpeğiyle binayı tahliye eden Kadir Kalemci ise büyük bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Biz merdivenlerden indik, asansörler patlamıştı çünkü onlar da kullanılmıyordu. Her yer darmadumandı, bir de çok duman vardı. İki kişiydik, bir de köpek vardı. Kapılar da çok kötüydü, açamadım ilk etapta. Su saatlerinin olduğu yerler patlamıştı." şeklinde konuştu.