Puslu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 07.12.2024 06:54

Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit ederek sahibinden 1 milyon TL alan ve yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar

Erdek ilçesinde 10 Ağustos’ta bir otomobili çalan şüpheliler, iddiaya göre, olaydan 1 gün sonra aracın sahibini arayarak, 1 milyon lira karşılığında otomobili parçalamadan kendisine teslim edebileceklerini söyledi.

Bunun üzerine otomobil sahibi Bursa'ya gelerek, şüphelilere 1 milyon TL’yi elden teslim edip, aracını geri aldı.

Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar

Otomobil sahibinin suç duyurucu üzerine, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenip, operasyon düzenledi.

4 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı

Bursa ve Gaziantep'te toplam 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3’ü ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER
Balıkesir Hırsızlık Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Yalova'da 68 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:16
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
06:58
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
06:50
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı için özür diledi
06:25
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
06:24
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da 22. Doha Forumu'na katılacak
05:57
Yalova'da 68 litre sahte içki ele geçirildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 10 kişi hayatı kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 10 kişi hayatı kaybetti
FOTO FOKUS
Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi
Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ