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Türkiye
AA 07.12.2024 03:43

Bursa'da motosiklet otomobile çarptı: 2 ölü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobile çarpıp savrulan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'da motosiklet otomobile çarptı: 2 ölü

İlçeye bağlı Sanayi Caddesi'nde motosikletle seyir halinde olan Abdullah Emin İşkol, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, aynı yönde seyreden A.O. idaresindeki otomobile arkadan çarpıp devrildi.

Bursa'da motosiklet otomobile çarptı: 2 ölü

Savrulan motosikletten düşen İşkol ile kuzeni Musa İşkol yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Abdullah Emin İşkol olay yerinde, Musa İşkol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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