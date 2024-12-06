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Türkiye
DHA 06.12.2024 23:51

Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi

Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför Özgür Uzun tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Talas- Erkilet seferini yapan Özgür Uzun'un kullandığı özel halk otobüsünde bulunan bir yolcu, akşam saatlerinde rahatsızlandı.Yolcuların uyarısı üzerine otobüs sürücüsü Uzun, yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi

O anlar araç içi kamerasına yansıdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı sürücüyü tebrik ederek, "Bu tür davranışlar hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi
Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi
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