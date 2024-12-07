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Türkiye
AA 07.12.2024 03:19

Bursa'da işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 işçi servisinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Bursa'da işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

Orhangazi- Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Memduh K. idaresindeki servis midibüsü ile Hüseyin S. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan 14'ü Orhangazi Devlet Hastanesinde, 6'sı ise Gemlik Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yaralılardan midibüs şoförü Memduh K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı Orhangazi-Bursa kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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