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Türkiye
AA 07.12.2024 10:23

Bitlis'te 20 araç birbirine girdi: 33 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik azasında ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

Bitlis'te 20 araç birbirine girdi: 33 yaralı

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

20 aracın karıştığı kazada 33 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolun trafiğe kapatıldığı bölgede kazaya karışan araçların kaldırılmasına başlandı.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

"Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması"

Vali Ahmet Karakaya da kaza yerinde incelemelerde bulundu, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde yaralıları ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş ve hastane başhekimlerinden yaralıların durumu ile ilgili bilgi alan Karakaya, zincirleme trafik kazasına yaklaşık 20 aracın karıştığını değerlendirdiklerini söyledi.

Bitlis'te 20 araç birbirine girdi: 33 yaralı

Kazada 33 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Yaralılarımızın büyük bir kısmı ayakta tedavi olacak şekilde. Diğerleri de hafif yaralı. Yaralılarımızın Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Birçoğunun taburcu işlemleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarımız gerekli ilgiyi gösteriyor. Kazayla ilgili soruşturma emniyet ve jandarma birimlerimizce yürütülüyor. İlimize geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Kazaların tekrar olmaması için tedbirlerimizi daha da artıracağız."

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Bitlis'te 20 araç birbirine girdi: 33 yaralı

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Bitlis Trafik Kazası
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