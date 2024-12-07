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Türkiye
AA 07.12.2024 12:29

Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Muhabbet Vakti" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Dua Merasimi" yapıldı.

Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü

Protokol üyeleriyle vatandaşlar, daha sonra "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Caddesi'nden Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı, ardından "Nevbe Merasimi"ni dinledi.

Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta düzenlenecek törenler, sema programları, sergiler ve söyleşilerle devam edecek. 

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Konya Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevlana
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