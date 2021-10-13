Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınır kapısı yolundaki tır yangını trafiği aksattı
[Fotoğraf: AA]
Kapıkule Sınır Kapısı istikametine giden tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürülen yangın nedeniyle Kapıkule yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Romanya vatandaşı yönetimindeki alüminyum ve köpük yüklü tırın dorsesinde Kapıkule'ye yaklaşık 6 kilometre kala, Eskikadın köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alevler yükseldi.
Tır sürücüsü ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle tırın tamamına yayılmadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda trafik yaklaşık bir saat süreyle aksarken 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Son Haberler
- 01:12
- 01:10
- 01:05
- 00:36
- 00:26
Sıradaki Haber
İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz