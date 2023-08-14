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Türkiye
AA 14.08.2023 11:26

Silo patlamasında yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Silo patlamasında yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

TMO silosunda 7 Ağustos'ta yaşanan patlamada yaralanan Elif Dayıoğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Dayıoğlu'nun vefatıyla, tahıl silosunda meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Patlamada yaralananlardan 4'ünün tedavisi ise sürüyor.

Kocaeli'de TMO silosunda patlama
Kocaeli'de TMO silosunda patlama

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü hasar görmüştü.

Yoğun bakımdaki yaralılardan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos'ta İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kocaeli TMO silosundaki patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Kocaeli TMO silosundaki patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

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