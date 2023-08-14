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Türkiye
İHA 14.08.2023 11:18

Ağrı'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Ağrı'da minibüs ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 6 aylık bebek vefat ederken, 16 kişi de yaralandı.

Ağrı'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Ağrı'dan Hamur ilçesi istikametinde ilerleyen M.K. idaresindeki otomobil ile C.E. idaresindeki minibüs çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucu minibüs yan devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik edipleri ulaştı. Trafik ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Ağrı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanların çıkarılması için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kaza mahallinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların tedavileri sürüyor

Hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan durumu ağır olan 6 aylık E.N.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Kazada; M.K., H.Y., İ.D., Ş.Ç., M.D., M.K., D.K., S.A., Ş.Ç., M.I., H.A., E.Z.K., Ş.K. , Ş.Ş. , N.I., E.Ç. ise yaralandı.

Yaralıların kaldırıldıkları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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