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Türkiye
AA 07.08.2023 14:55

Kocaeli'de TMO silosunda patlama

Kocaeli'de Derince ilçesinde TMO silolarının bulunduğu yerde patlama oldu. Patlama Gölcük'ten de hissedildi. 12 kişi yaralandı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinin sahile yakın TMO silolarının bulunduğu yerde saat 14.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kocaeli'de TMO silosunda patlama

"Bir kişi göçük altından kurtarıldı"

AFAD'dan yapılan açıklamada bir kişinin göçük altından kurtarıldığı belirtilerek, "olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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