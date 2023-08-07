Kocaeli'de TMO silosunda patlama

Kocaeli'nin Derince ilçesinin sahile yakın TMO silolarının bulunduğu yerde saat 14.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

"Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Yaralı sayımız 10, ikisinin durumu ağır."



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TMO silolarının bulunduğu Derince ilçesindeki patlamaya dair detayları @trthaber’de anlattı.https://t.co/bDXMPD3Iuy pic.twitter.com/3Swgt2iKIH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 7, 2023

"Bir kişi göçük altından kurtarıldı"

AFAD'dan yapılan açıklamada bir kişinin göçük altından kurtarıldığı belirtilerek, "olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.