Kocaeli TMO silosundaki patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Bakan Yumaklı: 15 bin tonluk ürün gıda arzına tehdit oluşturmaz

Patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu sözleri kullandı:

"Pazartesi günü çok elim bir kaza yaşandı. Silolarda bir kaza meydana geldi. Teknik ekiplerimiz derhal hareket ettiler. Şu an itibarıyla bu patlamanın, toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunun olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak tabii ki bizim görevimiz tüm yönleriyle bunun araştırılmasını temin etmek. Hem bakanlık iç denetim birimleri, hem savcılık, hem de diğer birimler bu konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapıyorlar. Her şey bittikten sonra sonuçları kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Burada 13 yaralımız vardı, bunlardan 2’si maalesef çok ağırdı. Ekrem Kalkan isimli kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik, çok üzüldük. Kendisine Rabbimden rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Yaralı olan diğer kardeşimizin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Burası 90 bin tonluk kapasitesi olan, içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda da etkilenen ürün 15 bin ton. 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye’de 15 bin tonu Türkiye’nin gıda arz güvenliğine bir tehdit olarak göstermek konuyu bilmemektir."