Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube birimlerince FETÖ/PDY ile irtibatı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma düzenlendi.

Ekiplerince düzenlediği çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu tespit edilen 11 şüpheli ile ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli cezaevine teslim edildi.