Parçalı Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 09.08.2023 10:34

Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklu

Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube birimlerince FETÖ/PDY ile irtibatı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma düzenlendi.

Ekiplerince düzenlediği çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu tespit edilen 11 şüpheli ile ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
FETÖ Eskişehir
Sıradaki Haber
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Güney Kore'ye doğru ilerleyen Khanun Tayfunu, hava ve deniz ulaşımını aksattı
11:29
AK Parti Olağanüstü Kongresi 7 Ekim'de
11:26
İtalyan adası açıklarında göçmen teknesi battı: 41 ölü
11:24
Suudi Arabistan'a ihracat 1,2 milyar doları aştı
11:31
Karadeniz'de yorgun mermi kurbanlarının yarısı Trabzon'da
11:16
Rekabet Kurulu'ndan 4 büyük şirkete 628,4 milyon lira ceza
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarpma anı kamerada
Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarpma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ