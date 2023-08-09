436 TL'lik uyku... Araçta uyuyakalan sürücü 3 saatte uyandırıldı

Sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde meydana gelen olayda H.Y. isimli şahıs, otomobilini akaryakıt istasyonun çıkışına park etti.

Daha sonra H.Y., çalışır vaziyetteki otomobilin içinde uykuya kaldı. O esnada akaryakıt almaya gelen tırlar, otomobil sebebiyle geri manevra yapmak zorunda kaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının otomobili sallayarak ve bağırarak sürücüyü uyandırma girişimleri de başarısız kaldı.

Polise haber verdiler

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri de H.Y.'yi uyandırmak için çaba sarf etti.

H.Y., polisin uzun uğraşları neticesinde otomobili sallanarak 3 saatin ardından uyandırıldı. Şaşkın bakışlarla ne olduğu anlamaya çalışan sürücü aşağıya indi. Polis memuru, otomobili bunduğu yerden akaryakıt istasyonun iç kısmına çekti.

Sürücü H.Y.’ye Kabahatler Kanunu'nun gereğince 436 TL para cezası kesildi.

Sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.