Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silivri'de kaybolan sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Silivri'de 112 Acil Servis ambulans şoförü olarak çalışan iki çocuk babası Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor.
Silivri ve bölgesinde görevli 112 Acil Servis ambulans şoförü 39 yaşındaki Adet Polat, 3 gün önce mesai bitiminden sonra ortadan kayboldu.
Kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanı Polat'ın ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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