Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yediemin otoparkı araba mezarlığı gibi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki yediemin otoparkında bulunan değişik marka ve modeldeki 1500 araç, çürümeye terk edildi.
Otopark işletmecisi Mustafa Çetin, vergi ve kredi borçları nedeniyle icralık olup yediemin otoparklarına bırakılan araçların kaderine terk edildiğini söyledi.
Mağdur olduklarını anlatan Çetin, sektörle ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, 12 bin metrekare yediemin otoparkında uzun yıllardır alınmayan araçlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini kaydetti.
"5 bin liradan 300 bin liraya kadar araç var"
Otoparkta 100 liralık motosiklet modelinden 5 bin liraya kadar, otomobilde ise 5 bin liralık modelden 300 bin liraya kadar her türlü aracın yer aldığını ve araçların adeta kaderlerine terk edildiğini ekledi.
Etiketler: Vergi
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