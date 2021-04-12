Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşların şikayeti üzerine bazı cadde ve sokaklardaki cami avlusu, park ve meydanlarda dilencilere yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, dilendiği tespit edilen 3 kadın, Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Kimlik tespiti yapılan kadınlardan N.Ç'nin adına kayıtlı evi ve arabası olduğu belirlendi.

"5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" gereğince 3 kişiye 204'er lira ceza uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, haksız kazanç elde eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini, dilencilere yönelik denetimlerin süreceğini ifade etti.

