Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi Zeybek Sokak'ta iki köpeğin tüfekle vurulduğu ihbarını alan polis, belirtilen adrese gitti.

Polis, iki köpeğin cesediyle karşılaştı. Hayvanların sahibi olduğunu belirten Arif Akbayır, köpeklerini komşusu Mehmet A. Ö.'nün vurduğunu söyledi.

"Kendimi avutmak için bu köpeklere bağlandım"

Köpeğinin silahla vuran komşusunun eşine saldırdığını ifade eden Akbayır, "Isırmış. Boşta olanı vurmuş. Buna sözümüz yok da içeride bağlı köpeği niye vurmuş onu kafam almadı. Komşumuz neticede, neden şikayetçi olayım. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. 2017'den beri köpeklere ben bakıyordum. Yavruyken aldım. Evlat gibi. 2019'da doğumda ikiz bebeklerim öldü. Ondan sonra kendimi avutmak için bu köpeklere bağlandım" sözleriyle sinirden ağladığını söyledi.

Köpekleri vuran Mehmet A. Ö. hakkında 'meskun mahalde ateş etmek' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.