Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da son 3 günde 211 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında son 3 günde 211 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son 3 günde farklı mahallelerdeki 211 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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