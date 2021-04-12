Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, 5-11 Nisan'da düzenledikleri operasyonlarda 40 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalar sonucu ekipler, 1 milyon 350 bin 200 boş makaron, 110 bin 520 dolu makaron, 81 bin 488 sigara sarma kağıdı, 2 bin 951 muhtelif/elektronik eşya, 2 bin 140 cinsel içerikli hap, 2 bin 102 kilogram tütün, 567 tarihi eser/sikke, 475 paket kaçak sigara, 449 litre sahte/kaçak alkol, 281 puro, 280 av tüfeği fişeği, 62 cep telefonu ve 27 bandrol ele geçirdi.