Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ramazan öncesi İstanbul'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
İstanbul'da haftanın ilk çalışma günü olması nedeniyle tarihi alışveriş mekanlarındaki insan yoğunluğunun daha da arttığı görüldü.
Bu gece ilk sahura kalkacak vatandaşlar özellikle kuruyemiş ve kahvecilerin önünde kuyruklar oluşturdu.
Özellikle iftariyeliklere ve hurmalara ilgi gösteren vatandaşların oluşturduğu hareketlilik esnafı da memnun etti.
Öte yandan Marmaray ve deniz yolunu kullanarak Tarihi Yarımada'ya gelenlerin, kısıtlama saatine kadar alışverişlerini tamamlamaya çalıştıkları dikkati çekti.
Etiketler: Ramazan Ayı
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