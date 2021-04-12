Koronavirüs ile ilgili cami ve mescitler başta olmak üzere temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edileceğini dile getiren Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, oruç tutmanın faydalarını anlattı.

"17 saat oruç tutarak ramazan ayında irademizi eğitiyoruz"

Yalçınkaya, "Ramazan eğitim yardımlaşma ayıdır. Oruç tutarak hem bedenin hem ruhumuz sıhhat bulur. Çok yemekten fazla kilolardan şikayet ediyoruz. Bir nevi vücudumuzun da revizyonu olacak. Vücudumuz dinlenecek. Ruhumuz eğitimini alacak. En güçlü dürtü açlık dürtüsüdür. Biz 17 saat oruç tutarak ramazan ayında irademizi eğitiyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA | Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya]

"Doktorlar oruç tutmakta engel görmezse kişiler orucunu tutabilir"

Ramazan ayında oruç tutmayı düşünen kronik ve koronavirüs hastaları hakkında tavsiyede bulunan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Kronik denilen şeker, tansiyon, kalp gibi sürekli hastalık taşıyanlar oruç tutamayacak ve fidyesini verecektir. Bu sene fitre miktarı 28 lira. 30 gün düşünülürse 840 lira fidyesini verir. Bu sürekli hastalığı olanlar için. Geçici hastalığı olanlar ramazan orucu tutamaz ise iyileştiğinde ramazan orucunu tutar. Sürekli kronik hastalığı olanlar fidye vererek. Ramazan ayında hasta olanlar iyileştiğinde ise o orucu tutmakla yükümlüdür. Koronavirüsle ilgili doktorlarımızın tavsiyeleri var. Doktorlar oruç tutmakta engel görmezse kişiler orucunu tutabilir. Doktor bünyeye zarar vereceğini belirtirse tutmamalıdır. Pandemi döneminde beslenmeye dikkat etmemiz lazım"