İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Ahlatlı ve Karabalar köyleri ile Vize ilçesine bağlı Kızılağaç köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.

Ekipler, bölgelerde yaptıkları çalışmada Afganistan, Suriye, Gana ve İran uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.