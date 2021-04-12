Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop ve Kastamonu'da 103 köye ulaşıma kar engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Sinop ve Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 4, Türkeli'de 2, Gerze ve Boyabat ilçelerinde ise birer köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'da da kar nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar nedeniyle kent merkezinde 8, Ağlı'da 4, Araç'ta 5, Azdavay'da 11, Bozkurt'ta 7, Daday'da 9, Devrekani'de 8, Doğanyurt'ta 2, İhsangazi'de 8, İnebolu'da 4, Küre'de 10, Pınarbaşı'nda 5, Taşköprü'de 11 ve Tosya'da 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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