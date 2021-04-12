Sinop İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 4, Türkeli'de 2, Gerze ve Boyabat ilçelerinde ise birer köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da da kar nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle kent merkezinde 8, Ağlı'da 4, Araç'ta 5, Azdavay'da 11, Bozkurt'ta 7, Daday'da 9, Devrekani'de 8, Doğanyurt'ta 2, İhsangazi'de 8, İnebolu'da 4, Küre'de 10, Pınarbaşı'nda 5, Taşköprü'de 11 ve Tosya'da 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.