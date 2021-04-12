Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kelepçeli şakadan polis kurtardı
Bursa’da iki kardeş, çöpten buldukları kelepçe ile birbirlerini bağladı. Kelepçenin anahtarının olmadığını anlayan gençlerin yardımına ise polis ekipleri koştu.
İki kardeş, Osmangazi Soğanlı Mahallesi'nde katı atık toplarken çöpte kelepçe buldu. Kardeşler kelepçeyi incelerken arkadaşları şaka olsun diye kelepçenin kollarını kapattı.
2 kardeş anahtarı olmayan kelepçeden kurtulmak için saatlerce uğraştı ama başaramadı. Çaresiz kalan kardeşler polisten istedi.
Olay yerine giden polis kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açtı. Ekipler, bu kez kelepçe takmak için değil çıkarmak için uğraştı.
İki kardeş de rahat bir nefes aldı.
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