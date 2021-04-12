İki kardeş, Osmangazi Soğanlı Mahallesi'nde katı atık toplarken çöpte kelepçe buldu. Kardeşler kelepçeyi incelerken arkadaşları şaka olsun diye kelepçenin kollarını kapattı.

2 kardeş anahtarı olmayan kelepçeden kurtulmak için saatlerce uğraştı ama başaramadı. Çaresiz kalan kardeşler polisten istedi.

Olay yerine giden polis kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açtı. Ekipler, bu kez kelepçe takmak için değil çıkarmak için uğraştı.

İki kardeş de rahat bir nefes aldı.

