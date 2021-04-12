Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini döven sanık hakim karşısında
Samsun'da 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, hakkında 18 yıl hapis cezası istenen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İbrahim Zarap'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Davanın ilk duruşması Samsun 1'nici Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, mağdur Emriye Metegül, ailesi, avukatları, sanık avukatı ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.
Zarap davaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.
Mahkemeye zanlının tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşmayı da 11 Mayıs' a erteledi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
Sıradaki Haber
Evlat nöbetine 1 aile daha katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz