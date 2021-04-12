İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 786 gram esrar ve skunk, 43 gram kokain, 3 bin 610 captagon, 43 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 545 gram metamfetamin, 301 ectasy, 2 bin 783 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 11 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 867 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

