Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 14 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 786 gram esrar ve skunk, 43 gram kokain, 3 bin 610 captagon, 43 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 545 gram metamfetamin, 301 ectasy, 2 bin 783 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 11 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 867 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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