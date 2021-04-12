Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ortak etkinlikte ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yanan ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleşti.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, "Bu sürede sağlık çalışanlarımız şehit oldu. Onların anısına fidan dikimi gerçekleştirdik. Görevi başında şehit olan tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Etkinlikte dikilen fidanlara, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının adları verildi.